В Пятигорске ключевой мост через Подкумок готов наполовину

В Пятигорске выполнено 50 процентов работ по реконструкции мостового сооружения на проспекте Калинина, соединяющего берега реки Подкумок, — объект планируют ввести в строй до конца 2026 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Миндор Ставропольского края Фото: Миндор Ставропольского края

Специалисты подрядной организации завершили половину объема запланированных мероприятий по обновлению переправы в курортной столице Ставрополья. Как сообщили в краевом министерстве дорожного хозяйства, мост на одном из центральных проспектов Пятигорска реконструируют в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Финансирование осуществляется из бюджетных источников. Губернатор Владимир Владимиров поставил ход реализации объекта на особый контроль, отметили в ведомстве.

К настоящему моменту строители полностью смонтировали несущие конструкции, применив передовые методы гидроизоляции для защиты от воздействия влаги. На текущем этапе ведутся работы по обустройству примыкающих дорожных участков, а также выполняется комплекс мер, направленных на укрепление прибрежной зоны. Окончание всех процедур и запуск движения по обновленному мосту намечены на текущий год.

Ранее старое инженерное сооружение признавалось аварийным. Из-за его аварийного состояния на данном отрезке городской магистрали вводились жесткие ограничения для проезда автотранспорта, что создавало серьезные неудобства как для местных жителей, так и для туристов. Завершение реконструкции, по оценкам экспертов, должно снять эти логистические трудности и повысить безопасность дорожного движения в одном из самых оживленных районов Пятигорска.

Станислав Маслаков