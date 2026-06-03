Любовная линия

Женился Михаил Семенович по большой любви. В Париже на званом вечере он повстречался с Елизаветой Ксаверьевной Браницкой, дочерью богатого польского магната и племянницей князя Потемкина. Будущая жена была невероятно обаятельной, образованной и харизматичной светской дамой. Говорят, император Александр I лично навестил молодую беременную жену Воронцова и наградил ее орденом Святой Екатерины. Однако их брак хоть и был счастливым и долгим, но оказался бурным и довольно неординарным.

Елизавета стала музой ссыльного мелкого чиновника Александра Пушкина, которого за провинности царь отправил в Одессу под присмотр Михаила Семеновича, нового бессарабского наместника. Поэт без памяти увлекся женой Михаила Семеновича, первой красавицей, и посвящал ей пронзительные стихи, рисовал ее образы на полях, а Воронцову адресовал ставшую хрестоматийной хлесткую, хотя и не вполне справедливую эпиграмму со знаменитым «Полу-милорд, полу-купец». О связи — на самом деле платонической — Пушкина с супругой важного вельможи судачил весь свет, невольно прикрывая настоящую любовную интригу между Воронцовой и Александром Раевским. Однако и сам Михаил Воронцов тоже имел тайный объект симпатии в лице Ольги Нарышкиной (урожденной Потоцкой), которую для отвода глаз ловко сосватал за своего кузена. Что, впрочем, решительно не могло аттестовать графа как полу-невежду и нисколько не умаляло его действительных и бесспорных заслуг, в том числе на поприще российского виноделия.