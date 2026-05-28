Ставропольский губернатор потребовал от муниципалитетов ускорить дорожный ремонт

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров потребовал от глав муниципалитетов пересмотреть практику заключения контрактов на ремонт дорог и отказаться от установки даты исполнения обязательств на 31 декабря, заявил глава региона в ходе своего ежегодного послания.

Глава региона распорядился фиксировать в договорах срок завершения работ не позднее 1 июня, чтобы подрядчики не переносили выполнение обязательств на конец года. Это поручение даёт четкий сигнал: дорожная кампания должна стартовать сразу с наступлением тепла, а не буксовать до зимы.

«Прошу уважаемых главсамым серьезным образом отнестись к реализации собственных полномочий по ямочному ремонту. В первую очередь, пересмотреть подход к заключению контрактов. Ложка дорога к обеду. Ямочный ремонт – сезонный. Не ставьте плановой датой его исполнения 31 декабря. Соглашаясь на комфортные для подрядчика сроки, вы не заботитесь о земляках и вынуждаете их трястись по ямам. Крайний срок окончания контрактов – не позднее 1 июня», – заявил Владимир Владимиров.

Владимир Владимиров заявил, что текущая модель с декабрем как дедлайном системно искажает график работ. Подрядчики массово откладывают ремонт на осень и зиму, что ведет к срыву сроков, ухудшению качества и бесполезной трате бюджетных средств. Губернатор поручил миндору края взять процесс заключения муниципальных контрактов на жесткий контроль и обеспечить завершение всех соглашений.

Власти края уже завершили заключение контрактов на все дорожные объекты, запланированные на 2026 год по нацпроекту, и поставили задачу контролировать старт работ без «раскачки» сразу с наступлением тепла. В декабре 2025 года регион завершал ремонт 32 км региональных дорог, но опыт показал, что такого позднего завершения недостаточно.

Новое требование Владимира Владимирова фиксирует сдвиг в подходе к госзакупкам на дорожную отрасль: от формального соблюдения годового бюджета к реальному своевременному выполнению работ в теплый сезон.

Роман Лаврухин