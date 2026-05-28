В Татарстане 1,3 тысячи семей получили жилье по соципотеке

С начала года жилье по программе социальной ипотеки получили 1,3 тыс. татарстанских семей. За это время в республике ввели в эксплуатацию 31 дом общей площадью 65,1 тыс. квадратных метров, сообщила пресс-служба Госжилфонда республики.

Всего в этом году по программе соципотеки жилье планируют предоставить 3,1 тыс. семьям — для этого в Татарстане построят 108 домов.

В Казани готовятся к заселению пять новых домов на 774 квартиры в ЖК «80 лет Победы» и микрорайоне «Гаилэ». Еще несколько домов строятся в Набережных Челнах, Нижнекамске, Агрызе, Арске, Лаишеве, Менделеевске и других районах республики.

Анна Кайдалова