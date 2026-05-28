На Ставрополье за неделю подорожали картофель, курица и лук

На Ставрополье по итогам минувшей недели наибольший прирост цен показали картофель, лук и мясо курицы, тогда как яйца, огурцы и помидоры заметно потеряли в стоимости, следует из сводки Северо-Кавказстата.

Сотрудники Северо-Кавказского статистического ведомства обнародовали свежие данные мониторинга потребительских цен в регионе. Согласно отчету, лидером удорожания среди продуктов стал картофель: сейчас его средняя стоимость на Ставрополье составляет ровно 60 руб. за один килограмм. За семь дней клубни прибавили в цене 7,91%.

Заметно подтянулся вверх и репчатый лук. Этот овощ теперь отпускают по 54 рубля за килограмм, прирост зафиксирован на уровне 4,03 процента. Белокочанная капуста выросла до отметки 43 руб., продемонстрировав увеличение на 3,83%.

В мясной категории основное удорожание коснулось охлажденной курятины. На сегодняшний день килограмм этой птицы обходится покупателям в среднем в 235 руб. — рост составил 2,14%. Сосиски и сардельки перешагнули порог в 557 руб. за килограмм (плюс 2,71%). Полукопченые и варено-копченые колбасные изделия подорожали до 746 руб., прибавив за неделю 2,32%.

Незначительно, но уверенно выросли в цене и некоторые другие позиции продовольственной корзины. Бутылка подсолнечного масла объемом один литр теперь стоит 169 руб. (прирост 1,15%). Рыба подорожала до 442 руб. за килограмм (+1,30%). Сахарный песок потяжелел до 78 руб. за килограмм (плюс 0,87%). Стоимость моркови увеличилась до 52 руб., что на 0,79% выше предыдущих показателей.

Однако на этом фоне ряд товаров, напротив, продемонстрировал снижение цен. Самый существенный спад зафиксирован на свежие огурцы: они потеряли в цене 5,23%, опустившись до среднего значения в 122 руб. за килограмм. Помидоры подешевели 2,87%, их текущая стоимость составляет 179 руб. за килограмм. Куриные яйца, резко дорожавшие в конце прошлого года, начали отыгрывать позиции: десяток теперь можно приобрести за 106 руб., что на 2,56% меньше, чем неделю назад.

Подешевели и отдельные молочные продукты. Литр ультрапастеризованного молока отпускают по 131 руб. — удешевление на 1,13%. Твердые и полутвердые сорта сыра потеряли 1,17% стоимости, теперь их килограмм обходится в среднем в 894 руб. Пшеничная мука снизилась в цене на 1,76%, достигнув отметки около 60 руб. за килограмм.

Станислав Маслаков