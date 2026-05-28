В Ростовской области зафиксировали природные очаги «мышиной лихорадки»

В Ростовской области специалисты зафиксировали распространение лептоспироза — опасной инфекции, которую переносят грызуны. Сотрудники противочумного института Роспотребнадзора в ходе прошлогоднего мониторинга изучили биоматериалы 813 особей мелких млекопитающих. Положительный результат на наличие возбудителя показали 12 проб.

Возбудитель обнаружен у домовых и лесных мышей, полевок и землероек. Природные очаги зарегистрированы на территориях Азовского, Верхнедонского, Матвеево-Курганского, Миллеровского, Обливского, Советского, Тарасовского и Шолоховского районов. Кроме того, очаги инфекции нашли в двух крупных городах — Ростове-на-Дону и Таганроге.

При этом динамика зараженности демонстрирует снижение. Если в 2024 году доля инфицированных животных составляла 11,5 процента, то в текущем 2025 году этот показатель сократился до 3,6 процента.

Параллельно ученые провели серологическое обследование почти 600 жителей области. Антитела к лептоспирозу, указывающие на перенесенный контакт с инфекцией, выявлены у 7,6 процента участников. Годом ранее эта цифра достигала 13,3 процента, что говорит о позитивной тенденции в эпидемиологической обстановке.

Лептоспироз передается человеку через воду и грунт, загрязненные экскрементами инфицированных грызунов. Риск заражения возникает при купании в открытых водоемах, рыбной ловле, обработке почвы или прямом контакте с мелкими млекопитающими. Заболевание сопровождается резким повышением температуры и поражает печень, почки и сосудистую систему.

В пострадавших районах необходимо соблюдать меры предосторожности: избегать контакта с дикими грызунами, использовать перчатки при работе с землей и не пить воду из непроверенных источников. В случае появления симптомов — высокой температуры, мышечных болей и желтушности — следует немедленно обратиться к врачу.

Станислав Маслаков