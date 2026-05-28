Полиция Сургута с начала года выявила более 40 сайтов с запрещенным контентом

С начала 2026 года полицейские Сургута выявили более 40 интернет-ресурсов с экстремистскими и террористическими материалами. Информацию направили в Роскомнадзор для блокировки, сообщили в УМВД Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра).

«Особую обеспокоенность вызывает тот факт, что основная аудитория подобных интернет-площадок — молодежь. Из-за правовой неграмотности, неопытности или простого любопытства молодые люди могут быть вовлечены в противоправную деятельность, подвергая себя серьезным рискам»,— говорится в сообщении.

В полиции напомнили, что сомнительные материалы запрещено публиковать, хранить и репостить, так как они могут быть внесены в список запрещенных. Даже если материал был удален или заблокирован, факт его распространения может быть установлен с помощью цифровых следов.

