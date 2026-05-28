В Чувашии жители сельских территорий стали активнее переходить на безналичные сервисы: в этом году 37,6% всех новых карт «Россельхозбанка» в регионе оформили именно в сельской местности. Об этом сообщила пресс-служба банка.

В селах Чувашии растет интерес к безналичной оплате

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ В селах Чувашии растет интерес к безналичной оплате

Всего за первые четыре месяца этого года в республике выпустили 5,8 тыс. банковских карт — это на 80,6% больше, чем годом ранее.

В Марий Эл зафиксировали самый высокий рост числа банковских карт в Приволжском федеральном округе — количество выпущенных карт увеличилось в 2,2 раза и достигло 2,7 тыс. В Татарстане выпуск карт вырос на 21,4% — до 14,4 тыс. В Кировской области за январь—апрель оформили 5,7 тыс. карт, что на 4,6% больше прошлогоднего уровня.

Всего в регионах ПФО за четыре месяца выпустили 88,7 тыс. карт — почти на 38% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Анна Кайдалова