Заявление Людмилы Аристовой к компании ее дочери приняли к производству

Арбитражный суд Челябинской области принял к производству заявление об установлении размера требований кредиторов бывшей совладелицы холдинга «Ариант» Людмилы Аристовой в рамках дела о банкротстве ООО «Консультанты Урала». Компания принадлежит ее дочери, экс-учредительнице «Арианта» Елене Кретовой, сообщает пресс-служба суда.

В реестр требований кредиторов включены требования в размере 1 млн руб. Ранее сама Елена Кретова включилась в дело о несостоятельности «Консультантов Урала». К организации подано еще четыре заявления. Среди истцов — ООО «Агрофирма „Ариант“» (требования — 297,6 млн руб.), агрофирма «Южная» (429,6 млн руб.), «Центр пищевой индустрии — Ариант» (96,6 млн руб.) и ООО «Уральская энергосбытовая компания» (8,5 млн руб.). Требования будут рассмотрены без проведения заседания и вызова участников дела.

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, в апреле Арбитражный суд Челябинской области ввел процедуру наблюдения в отношении ООО «Консультанты Урала».

В мае 2025 года Арбитражный суд Челябинской области удовлетворил иск агрофирмы «Южная» о взыскании 429 млн руб. с «Консультантов Урала». В июне подобный иск от агрофирмы «Ариант» на 296 млн руб. тоже удовлетворили. В сентябре Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд отклонил жалобу Елены Кретовой на отказ признать недействительным договор займа на 546 млн руб. между ее компанией «Консультанты Урала» и ООО «Центр пищевой индустрии — Ариант».