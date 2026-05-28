Каждый второй татарстанец положительно относится к командировкам

В Татарстане 46% опрошенных заявили, что любят рабочие поездки, тогда как негативно к ним относятся лишь 17%. Об этом сообщила пресс-служба сервиса hh.ru.

Каждый второй татарстанец любит ездить в командировки

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Главными плюсами командировок татарстанцы назвали смену обстановки и борьбу с рутиной — этот вариант выбрали 54% респондентов. Еще 53% считают поездки возможностью для карьерного роста и профессионального развития, а 38% ценят шанс бесплатно увидеть новые места.

Чаще всего комфортным форматом жители республики называют 4–6 командировок в год. Также опрос показал, что 50% респондентов воспринимают деловые поездки как способ профилактики профессионального выгорания.

Анна Кайдалова