Каждый второй татарстанец положительно относится к командировкам
В Татарстане 46% опрошенных заявили, что любят рабочие поездки, тогда как негативно к ним относятся лишь 17%. Об этом сообщила пресс-служба сервиса hh.ru.
Каждый второй татарстанец любит ездить в командировки
Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ
Главными плюсами командировок татарстанцы назвали смену обстановки и борьбу с рутиной — этот вариант выбрали 54% респондентов. Еще 53% считают поездки возможностью для карьерного роста и профессионального развития, а 38% ценят шанс бесплатно увидеть новые места.
Чаще всего комфортным форматом жители республики называют 4–6 командировок в год. Также опрос показал, что 50% респондентов воспринимают деловые поездки как способ профилактики профессионального выгорания.