Число выходов медведей к людям в Сочинском нацпарке выросло вдвое

В Сочинском национальном парке количество выходов кавказского бурого медведя вблизи человека увеличилось вдвое по сравнению с 2025 годом. За период с 1 января по конец мая 2026 года официально зафиксировано 150 случаев выхода синантропных особей, ориентированных на добычу пищи из доступных человеку источников, пишет ТАСС со ссылкой на научного сотрудника нацпарка Реваза Пруидзе.

Для снижения числа таких инцидентов на территории курорта «Роза Хутор» руководство парка и курорта заключили меморандум о совместных действиях. Курорт инициировал закладку фруктового сада вдали от своей территории для обеспечения питания медведей. Выполнение всех требований для этого займет до двух лет, включая проведение научно-технического совета, определение локации, количества и закупку саженцев, а также их карантин.

По словам господина Пруидзе, ожидаемый результат от создания сада станет заметен примерно через десять лет. В связи с этим первоочередной мерой названо устранение возможности питания медведей остатками пищи туристов и местного населения. Для этого планируется заменить все контейнеры для пищевых отходов на территории нацпарка на герметичные, с устойчивыми замками, что не позволит хищникам чувствовать запахи и открывать их.

Сочинский национальный парк, основанный в 1983 году, расположен вдоль побережья Черного моря на территории Сочи на северо-западе Большого Кавказа. Его площадь составляет 214 тыс. га, из которых 94,1% занято горными лесами.

Алина Зорина