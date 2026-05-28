В Казани представили эскизы нового «Кремлевского причала»

В Казани представили концепцию нового общественного пространства «Кремлевский причал». Проект предусматривает реконструкцию прибрежной зоны с прогулочными маршрутами, зонами отдыха и видовыми площадками, сообщила пресс-служба Института развития города Казани.

Первый этап начнется уже в этом году — на набережной появится понтон для маломерного пассажирского флота с общедоступными причалами. На втором этапе построят отдельный понтон для речных трамвайчиков и прогулочных маршрутов по Казанке и Волге, а также площадку для швартовки частных катеров.

На территории установят освещение, скамейки и проведут озеленение. Архитектурный облик выполнят в современном стиле: понтоны сделают из лиственницы, а ограждения — из металла.

Анна Кайдалова