ВСУ за сутки атаковали Белгородскую область 63 раза: погибли двое, семеро ранены

За прошедшие сутки ВСУ атаковали Белгородскую область 63 раза. В итоге погибли два человека, еще семеро пострадали. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио губернатора Александр Шуваев.

По данным регионального оперштаба, в Шебекинском округе погибли два мирных жителя, еще один пострадал. В Валуйском округе были ранены шесть человек, из них пятеро — бойцы подразделения «Орлан». Всего из семи пострадавших госпитализированы шесть, им оказывается необходимая медицинская помощь.

Также атакам подверглись Белгородский, Борисовский, Волоконовский, Грайворонский, Красненский, Красногвардейский, Краснояружский, Новооскольский и Ракитянский округа. ВСУ семь раз применяли авиацию, РСЗО и артиллерию и дважды сбрасывали с дронов взрывные устройства.

Сутками ранее ВСУ атаковали Белгородскую область 45 раз. Никто не пострадал, но была подтверждена гибель мирного жителя в Белгородском округе 25 мая.

Кабира Гасанова