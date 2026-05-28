Двенадцать ставропольских компаний показали товары на бизнес-форуме в Омске

Двенадцать компаний из Ставрополя в конце марта 2025 года представили свою продукцию на деловой выставке в Омске, где местные жители и предприниматели смогли оценить ассортимент от гастрономических новинок до ремесленных артефактов, сообщила пресс-служба администрации краевой столицы.

В Омске завершилась бизнес-миссия ставропольских производителей, организованная при поддержке администрации краевого центра. Участие в мероприятии приняли двенадцать предприятий из Ставрополя. Они привезли на сибирскую площадку не только привычные для рынка товары, но и эксклюзивные позиции, которые редко встречаются за пределами Южного федерального округа.

Посетители стендов ознакомились с широчайшей линейкой продуктов: от классических макарон и растворимого кофе до крафтовых лимонадов, мясных деликатесов и пряностей. Однако главный фурор произвели медово-имбирные пряники, расписанные вручную. По словам организаторов, подобные сладости в Омске практически не производят, что вызвало ажиотаж среди гурманов. Также повышенным спросом пользовались натуральные снеки без консервантов и авторские работы из дерева и эпоксидной смолы — вазы, разделочные доски и декоративные панно.

Глава Ставрополя Иван Ульянченко, комментируя итоги поездки, подчеркнул, что местная продукция уже завоевала признание далеко за пределами региона. «Я убежден: системное участие в межрегиональных выставках открывает перед нашими брендами новые горизонты. Мы видим, что сибирский потребитель готов платить за качество и уникальность», — заявил градоначальник.

Помимо демонстрации товаров, ставропольская делегация провела серию деловых встреч с омскими ритейлерами и владельцами сетей HoReCa. Стороны обсудили логистику поставок, ценовую политику и возможность размещения ставропольских продуктов на полках местных супермаркетов. Несколько компаний уже получили предварительные заказы на пробные партии пряников и снеков.

Это не первая попытка ставропольского бизнеса закрепиться в Сибири. Ранее аналогичные презентации прошли в Новосибирске и Красноярске. Однако именно омское направление, по мнению экспертов, наиболее перспективно из-за отсутствия прямых конкурентов в сегменте ремесленных сладостей и деревянного декора. По итогам мероприятия предприниматели договорились о создании постоянно действующего выставочного павильона ставропольских товаров в одном из торговых центров Омска.

Станислав Маслаков