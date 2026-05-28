Впервые в Челябинске пройдет суд по делу о незаконном обороте сим-карт

Следственное управление УМВД России по Челябинску окончило расследование уголовного дела в отношении 34-летнего местного жителя. Его обвиняют в незаконном обороте сим-карт (ч. 1 ст. 274.4 УК РФ), сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

По данным следствия, горожанин был субдилером коммерческого представителя сотовой компании. Он ввел последнего в заблуждение, предоставив копии паспортов якобы потенциальных абонентов. После местный житель внес сведения о них в договоры об оказании услуг связи. Так он оформил на челябинцев номера, которые намеревался передать третьим лицам за денежное вознаграждение.

Горожанина задержали сотрудники УФСБ России по региону, которые осуществляли оперативное сопровождение по уголовному делу. Во время операции они купили у местного жителя пять сим-карт. При обысках силовики нашли еще 15 сим-карт, оформленных на разных граждан РФ. Подозреваемому избиралась мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Материалы уголовного дела направлены в Калининский районный суд Челябинска. Это первое дело о незаконном обороте сим-карт в городе, которое на данный момент дошло до суда.

Виталина Ярховска