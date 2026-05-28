В горах Сочи в связи с этапом чемпионата края по горным гонкам ограничат движение

В горах Сочи 27 июня временно ограничат движение транспорта в связи с проведением I этапа чемпионата Краснодарского края по автомобильным горным гонкам «Роза Хутор — 2026». Об этом сообщает пресс-служба администрации курорта.

Ограничения будут действовать с 9 до 17 часов на территории Адлерского района. Под запрет попадет автодорога от горноклиматического курорта «Альпика-Сервис» до финишной зоны горнолыжного курорта «Роза Хутор». Схема объезда и закрытых участков прилагается.

Мероприятие включено в календарный план официальных физкультурных и спортивных мероприятий Краснодарского края на 2026 год. Автомобильные горные гонки проводятся на горных серпантинах, что требует полного перекрытия трассы на время заездов для безопасности участников и зрителей.

Организаторы рекомендуют жителям Сочи и гостям города заранее учитывать планируемые ограничения при составлении графика передвижения. В период с 9 до 17 часов 27 июня движение по указанному участку будет полностью перекрыто. Объехать закрытую трассу можно будет по другим дорогам Адлерского района.

Точное время возобновления движения зависит от завершения всех гоночных заездов и демонтажа ограждений. Организаторы обещают информировать о ходе мероприятия в день проведения. Ограничения вводятся в соответствии с требованиями безопасности при проведении официальных спортивных соревнований.

Мария Удовик