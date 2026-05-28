На трассе Астрахань — Ставрополь в ДТП погибла 84-летняя старушка

Ночью 28 мая на 479-м километре федеральной автодороги «Астрахань—Элиста—Ставрополь» в Ипатовском округе Ставропольского края произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие, сообщает Ставропольская госавтоинспекция.

Фото: Госавтоинспекция Ставропольского края

47-летний водитель легкового автомобиля Lada Granta допустил наезд на тросовое ограждение, разделяющее полосы встречного движения, после чего автомобиль опрокинулся. От полученных травм 84-летняя пассажирка машины скончалась на месте, водитель не пострадал.

Авария случилась в 01:15 по местному времени при движении автомобиля со стороны Ипатово в направлении Светлограда. По предварительной информации следствия, одной из версий первопричины столкновения называют утомление водителя и сон за рулем. Автоинспекторы установили, что водитель имеет 21-летний стаж управления транспортным средством, однако за последние два года 15 раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД, из которых восемь случаев связаны с превышением скорости. На момент ДТП водитель был трезв.

В Ипатовском округе за первые пять месяцев 2026 года уже произошло несколько серьезных аварий: в мае водитель КамАЗа погиб, наехав на стоящие грузовики на участке ремонта дороги, а в апреле 21-летний водитель-бесправник скончался при опрокидывании ВАЗ-2115 в кювет.

Госавтоинспекция Ставропольского края проводит проверку обстоятельств аварии. По факту гибели пассажирки будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее смерть человека). Максимальное наказание по этой статье достигает семи лет лишения свободы, если вина водителя доказана.

84-летняя женщина стала второй пожилой пассажиркой, погибшей в ДТП на Ставрополье за последние десять дней. 19 мая 80-летний водитель Lada Granta врезался в дерево на дороге Буденновск—Ачикулак—Нефтекумск, и его 71-летняя пассажирка скончалась по дороге в больницу. Статистика показывает, что пассажиры старше 75 лет составляют более 30% всех погибших в ДТП на Ставрополье, что связано со снижением устойчивости организма к травмам в пожилом возрасте.

Станислав Маслаков