Главы регионов Урала поздравили военнослужащих с Днем пограничника

Военнослужащих и ветеранов Уральского федерального округа (УрФО) губернаторы уральских регионов поздравили с Днем пограничника. Поздравления опубликованы в каналах глав и правительств субъектов. Они пожелали пограничникам здоровья, благополучия, успехов, мира и благополучия в семьях и всего самого доброго.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Губернатор Свердловской области Денис Паслер отметил, что пограничная служба стоит на страже безопасности страны и неприкосновенности ее рубежей — при этом Средний Урал является одним из стратегически важных регионов России и крупным центром деловой активности. «Отмечу особую роль уральских ветеранов-пограничников, которые заложили крепкие традиции для эффективной работы современной пограничной службы. Сегодня они активно занимаются общественной деятельностью, патриотическим воспитанием молодежи, показывают пример уважительного и ответственного отношения к службе»,— сказал Денис Паслер.

Александр Моор в своем поздравлении подчеркнул, что немало представителей пограничной службы участвуют в специальной военной операции (СВО), а общественная организация «Ветераны-пограничники Тюменской области» одной из первых включилась в работу по поддержке земляков, находящихся на СВО. «Защищать государственную границу во все времена доверяли самым надежным и достойным. К пограничной службе всегда относились с особым уважением. Стоять на страже рубежей Отечества и быть всегда готовыми отстаивать нерушимость и неприкосновенность наших границ — нелегкая, но почетная задача»,— сказал глава Тюменской области.

В своем поздравлении глава Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов отметил, что служба на границе всегда была делом смелых и преданных Родине людей, а работа на Ямале требует особой закалки. «Наш округ — стратегически важный форпост России в Арктике. Вы несете свою нелегкую вахту в самых экстремальных условиях, обеспечивая незыблемость наших рубежей. Мы точно знаем: пока вы на посту — наши границы под надежной защитой. Благодарю каждого из вас за безупречную службу, мужество и верность воинскому долгу»,— говорится в сообщении господина Артюхова.

Ирина Пичурина