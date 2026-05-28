Дефицит водоснабжения на Ставрополье компенсируют 50 мобильными цистернами

Восемь округов Ставропольского края в летний период 2026 года получат временное водоснабжение с помощью 50 автоцистерн, которые задействует региональный оператор на фоне плановых ремонтов и сезонного дефицита ресурса, сообщили в региональном МинЖКХ.

Фото: МинЖКХ Ставропольского края

В ряде муниципалитетов, где сейчас идут ремонтно-строительные работы объектов водоснабжения, а также в локациях, традиционно страдающих от летнего перебоя с водой, организуют временный подвоз живительной влаги. Как сообщили в краевом министерстве жилищно-коммунального хозяйства, государственное предприятие «Ставрополькрайводоканал» подготовило к сезону парк из 50 автоцистерн. Эти машины будут оперативно перебрасывать в районы по мере необходимости.

Наибольшая концентрация спецтехники ожидается в Благодарненском, Туркменском, Новоселицком, Арзгирском, Апанасенковском, Труновском, Грачевском и Шпаковском округах.

Министр ЖКХ региона Александр Рябикин пояснил, что автоцистерны — это временная мера для населенных пунктов, где летом фиксируется нехватка воды. «По поручению губернатора в крае проводится масштабная работа по модернизации и развитию систем водоснабжения. Сегодня уже более 2,7 млн жителей, или 96% населения, обеспечены качественной питьевой водой из централизованной системы», — подчеркнул руководитель ведомства.

Станислав Маслаков