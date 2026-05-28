На Ставрополье мошенник полтора месяца выманивал деньги у женщины, притворяясь ее мужем

Сотрудники Управления МВД России по городу Ставрополю задержали 30-летнего мужчину из станицы Георгиевской, подозреваемого в хищении свыше 330 тыс. руб. у жительницы Петровского округа с помощью поддельного аккаунта ее супруга в мессенджере, сообщили в пресс-службе ведомства.

Фигурантом уголовного дела стал житель станицы Георгиевской 1995 года рождения, который в течение полутора месяцев обманывал женщину, имитируя переписку от имени ее мужа. Супруг потерпевшей находился в командировке и временно не отвечал на звонки, чем и воспользовался злоумышленник.

Схема вскрылась после того, как настоящий муж связался с женой и опроверг факт каких-либо финансовых просьб. Выяснилось, что за полтора месяца фигурант убедил потерпевшую перевести на счёт 334 тыс. руб. Средства якобы требовались на приобретение продуктов и предметов первой необходимости. Причиной запросов лже-супруг называл блокировку прежнего профиля в мессенджере.

Оперативники уголовного розыска устанавливали личность злоумышленника через цифровые следы. Уже после задержания мужчина признал вину. В ходе допроса он поведал, что случайно увидел в телефоне потерпевшей название аккаунта ее мужа, когда та писала супругу на кассе продуктового магазина. Этого оказалось достаточно, чтобы создать дублирующийся профиль в другой программе для обмена сообщениями.

Для получения украденных денег фигурант задействовал банковскую карту соседки. Женщина, как отметили в полиции, не была посвящена в преступные планы и не подозревала об их истинной природе.

Следственная часть по расследованию организованной преступной деятельности СУ Управления МВД России по городу Ставрополю возбудила уголовное дело по части 3 статьи 159 Уголовного кодекса РФ (мошенничество, совершённое в крупном размере). Санкция данной нормы предусматривает лишение свободы на срок до шести лет. Подозреваемому избрана мера пресечения, не связанная с изоляцией от общества.

Станислав Маслаков