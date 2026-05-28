Паслер:«Талицкое молоко» за год планирует выпустить более 40 тыс. тонн продукции

За первые четыре месяца 2026 года компания «Талицкое молоко» в Талице выпустила более 13 тыс. тонн молочной продукции — к концу года этот объем должен достигнуть свыше 40 тыс. тонн , сообщил в своем Telegram-канале губернатор Свердловской области Денис Паслер.

«В перспективе — запуск производства десертов. На предприятии работают 550 человек»,— добавил глава региона.

Денис Паслер в ходе рабочей поездки в Талицу также обсудил ход посевной кампании с директором сельскохозяйственного производственного кооператива «Труд» Алексеем Калугиным. Кроме того, он встретился с тренерами и воспитанниками Центра бокса, в котором занимаются 319 спортсменов.

Ирина Пичурина