В СКФО резко упал спрос на закупки медтехники: тендеров стало меньше на треть

В январе–апреле 2026 года в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) количество аукционов на приобретение медтехники сократилось более чем на 33% по сравнению с первыми четырьмя месяцами 2025 года — наибольшая активность сохраняется у компаний Ставрополья и Дагестана, пишет РБК Кавказ со ссылкой на пресс-службу электронной площадки «ТендерПро».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

За первые четыре месяца текущего года в СКФО было зафиксировано 196 торгов на поставку медицинского оборудования. Это на 98 конкурсов меньше, чем годом ранее. В относительном выражении падение составило 33,3%.

Как пояснила коммерческий директор платформы Елена Астафьева, ведущими регионами по числу размещенных заказов остаются Ставропольский край — 97 тендеров (49,5% от общего объема) и Республика Дагестан — 42 аукциона (21,4%). Эти две территории сформировали порядка 70% всей закупочной активности округа.

Наиболее сильное сжатие спроса зафиксировано в сегменте ЛОР-оборудования: количество соответствующих лотов уменьшилось почти наполовину — на 47,2%. Почти столь же значительно (на 40,5%) просели закупки косметологической аппаратуры. Стоматологические установки потеряли 36,3% объемов, физиотерапевтические приборы — 31,1%. Меньше всего сократилась потребность в оборудовании для ультразвуковой диагностики (минус 22,8%) и магнитно-резонансных томографах (снижение на 20,3%).

Тенденция к снижению закупок, по мнению экспертов, обусловлена кардинальной сменой приоритетов участников рынка. После ухода с российского рынка ряда западных вендоров медицинская отрасль продолжает адаптироваться к новым реалиям. В настоящее время около 35% объявленных торгов выигрывают компании из Китая. Вторую по величине долю — порядка 27% — занимают отечественные производители, особенно преуспевшие в выпуске аппаратов УЗИ. Усиливают свои позиции и поставщики из Южной Кореи, Японии, Индии и Тайваня. Вместе с тем дефицит отдельных западных позиций частично компенсируется схемами параллельного импорта.

По словам Елены Астафьевой, основным драйвером сокращения тендерной активности стала корректировка бюджетов бизнеса: «Повышение фискальной нагрузки и снижение реальных доходов граждан существенно изменили модель потребительского поведения предпринимателей. Судя по нашим данным, компании перешли в выжидательную позицию: решения о приобретении дорогостоящего оборудования переносятся на более поздние сроки, а к поставщикам предъявляются значительно более жёсткие требования в отношении отсрочек платежей». Предприятия сосредоточены на сокращении издержек и отказе от всех трат, которые не являются критически важными для сохранения устойчивости бизнеса.

Станислав Маслаков