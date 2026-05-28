В Челябинской области контрактника осудили за самоволку

Магнитогорский гарнизонный военный суд признал виновным военнослужащего по контракту в самовольном оставлении части (ч. 3.1, 5 ст. 337 УК РФ). Его приговорили к шести годам шести месяцам лишения свободы в колонии общего режима, сообщает пресс-служба суда.

Суд установил, что военнослужащий без уважительной причины не прибыл на сборный пункт части до 27 декабря 2025 года. Контрактник проживал в Чебаркуле, пока его не задержали сотрудники военной комендатуры 22 января 2026-го. Ранее его осудили за подобное преступление к пяти годам семи месяцам лишения свободы.

Фигурант полностью признал вину и раскаялся. По совокупности преступлений ему назначили наказание в виде шести лет шести месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу.

Виталина Ярховска