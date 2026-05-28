Ночью над Крымом работали системы ПВО

В ночь на 28 мая над Республикой Крым работали системы ПВО. Об этом в своем Telegram-канале сообщил советник главы региона Олег Крючков.

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

В период работы систем противовоздушной обороны над территорией Республики Крым жителей и гостей региона просили сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности. В таких случаях гражданам необходимо доверять информации проверенных официальных источников.

Кроме того, глава Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале сообщал, что в городе прошедшей ночью была объявлена воздушная тревога. Она продлилась около одного часа.

Алина Зорина

