Инвестиции в расширение завода газобетона на Дону превысили 4 млрд рублей

Компания «КСМК-Север» в Октябрьском районе Ростовской области вдвое увеличит мощности по выпуску газобетонных блоков автоклавного твердения, вложив в расширение производства более 4 млрд руб. и создав 120 новых рабочих мест, сообщил губернатор Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Юрия Слюсаря Фото: Telegram-канал Юрия Слюсаря

Он проинформировал о масштабной модернизации предприятия в поселке Кадамовский. Инвестор «КСМК-Север» сейчас форсирует наращивание производственных линий. Удвоение выпуска запланировано после завершения инвестиционной фазы, общий бюджет которой превысил отметку в 4 млрд руб.

Изделия завода применяются при строительстве монолитно-каркасных жилых зданий различной этажности, а также промышленных сооружений. География поставок, как уточнил губернатор, не ограничивается донским регионом: продукцию отгружают заказчикам в Воронеже и Волгограде.

Согласно открытым данным системы СПАРК, общество с ограниченной ответственностью «КСМК-Север» ведет деятельность с 2005 года. Основной профиль — выпуск готовых бетонных, цементных и искусственных каменных изделий для стройиндустрии. Сейчас гендиректором предприятия числится Станислав Бритвин, конечным бенефициаром — Виктор Бударин. Финансовая отчетность за 2025 год демонстрирует выручку в 1,8 млрд руб. при чистой прибыли 319,5 млн руб.

Ранее сообщалось о проекте строительства еще одного завода автоклавного ячеистого бетона в том же Октябрьском районе. Тогда объем инвестиций оценивался в 3,6 млрд руб., а ввод объекта намечался на 2028 год. Нынешнее расширение мощностей «КСМК-Север» — самостоятельная инициатива, не связанная с тем анонсированным проектом, но свидетельствующая о высоком спросе на газобетон в южном регионе.

Станислав Маслаков