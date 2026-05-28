Свет пропадал в 1,1 тыс. домах Свердловской области из-за сильных дождя и ветра

В Свердловской области 27 мая в 1,1 тыс. домах с населением 11 912 человек наблюдались проблемы с электроснабжением из-за сильного дождя и порывов ветра до 25 м/с, сообщили в региональном МЧС. При шторме пострадали три человека — двоим, включая несовершеннолетнего, потребовалась помощь медиков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: МЧС Свердловской области Фото: МЧС Свердловской области

Отключения света затронули 35 населенных пунктов в 16 муниципалитетах, в том числе 18 социально-значимых объектов. Аварийно-восстановительные работы завершились в полночь. К реагированию привлекались 23 бригады РЭС, общей численностью 70 человек, 27 единиц техники.

Напомним, на территории Свердловской области 28 мая прогнозируются сильные дожди, град и грозы с порывами ветра до 25 м/с. Уральцев просят в это время соблюдать меры безопасности.

Ирина Пичурина