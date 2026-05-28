Главные новости за 28 мая. Кавказ

Руководитель Ставропольского краевого онкологического диспансера Константин Хурцев помещен в СИЗО по обвинению в получении незаконного вознаграждения в размере 12 млн руб., сообщили в УФСБ по СК и Следкоме. По данным регионального управления ФСБ и Следственного комитета, денежные средства поступили Константину Хурцеву через фармацевта, работающего в аптечном учреждении. Вознаграждение предназначалось за составление технического задания под конкретного поставщика лекарственных препаратов.

На 1 апреля 2026 года объем вкладов и других привлеченных средств населения в Ставропольском крае составил 606,7 млрд руб. без учета счетов эскроу. Об этом «Ъ-Кавказ» сообщили в ставропольском отделении Южного ГУ Банка России. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем средств населения на депозитах увеличился на 16,3%. Основную часть сбережений жители региона продолжают хранить в рублях.

В Невинномысске после сильных дождей оказались подтоплены подъездные пути к распределительному центру Ozon. Видео с затопленной территорией сотрудники предприятия опубликовали в социальных сетях. На кадрах видно, что работникам приходилось преодолевать значительное подтопление, чтобы попасть в здание распределительного центра. Публикации с последствиями непогоды активно распространялись в местных пабликах и соцсетях.

Второй кассационный суд общей юрисдикции 28 мая рассмотрит жалобу на решение об обращении в доход государства 100% долей ООО «Русмаркет» и взыскании 337 млн руб. Антикоррупционный иск к Даниилу Лысенко, сыну председателя Арбитражного суда Ставропольского края Ларисы Лысенко, и бывшему руководителю ОАО «Межрегиональная сетевая компания Северного Кавказа» Магомеду Каитову Генпрокуратура подала в 2025 году.