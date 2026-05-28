Главные новости за 27 мая. Ростов-на-Дону и Ростовская область

Южный окружной военный суд признал жителя Ростова-на-Дону Андрея Шиляева виновным по делу о государственной измене и участии в деятельности террористической организации. Об этом сообщили в пресс-службе суда. Суд назначил ему наказание в виде 21 года лишения свободы в колонии строгого режима.

Одна из двух женщин, пострадавших в результате ракетной атаки на Таганрог, находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. По словам главы региона, пострадавшей оказывается вся необходимая медицинская помощь. Вторую женщину также доставили в больницу после происшествия.

В Ростове-на-Дону несколько человек получили травмы в результате падения деревьев и крупных веток на фоне сильного ветра. Об этом сообщил глава города Александр Скрябин. По его словам, пострадавшим оказана медицинская помощь. Кроме того, в результате непогоды повреждения получили автомобили.

Средняя стоимость частного дома в Ростовской области в апреле 2026 года составила 8,3 млн руб., что на 6% выше показателя аналогичного периода прошлого года. Об этом «Ъ-Ростов» сообщил Сергей Еремкин, управляющий директор направления вторичной и загородной недвижимости Авито Недвижимости.

Октябрьский районный суд Ростова-на-Дону постановил изъять имущество бывшего оперуполномоченного Управления МВД Сергея Егоркина в пользу государства. Общая стоимость конфискованных активов превышает 120 млн руб.