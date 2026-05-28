Росимущество повторно выставило на торги национализированные активы Bayadera Group

Росимущество объявило повторный аукцион по продаже имущества украинского алкогольного холдинга «Баядера Груп» (Bayadera Group), обращенного в доход государства. Соответствующая информация опубликована на портале ГИС «Торги».

Начальная цена единого лота составляет 838 млн руб. Предыдущие торги были признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок от потенциальных покупателей. Аукцион назначен на 18 июня 2026 года, заявки принимаются до 15 июня.

Согласно данным торгов, в единый лот объединены 100% долей и акций пяти профильных организаций. В их число входят АО «Вулвз» (Великоустюгский ликеро-водочный завод, Вологодская область), «Алкогольные традиции Крыма», московские компании «Бизнес Групп» и «Национальные алкогольные традиции», а также «Южные алкогольные традиции» (Крым).

Ключевым активом является «Вулвз» — завод с более чем 30-летней историей, известный производством водки под брендами «Воздух», «Перепелка» и «Хлебный дар». Помимо водочной продукции, предприятие специализируется на выпуске виски, бренди, джина и ликеров.

Наталья Решетняк