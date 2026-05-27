РЖД и АО «Система» необоснованно повысили цены на парковку в Ростове и Сочи

Арбитражный суд Ростовской области признал законным решение регионального управления Федеральной антимонопольной службы (УФАС) России, усмотревшего антиконкурентное соглашение между ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) и АО «Система». Компании необоснованно повысили цены на краткосрочную парковку у железнодорожных вокзалов Ростова-на-Дону, Сочи и Адлера, сообщили в пресс-службе ведомства.

Согласно материалам дела, РЖД и АО «Система» заключили агентский договор, по условиям которого частная компания предоставила монополисту парковочное оборудование — шлагбаумы, камеры видеонаблюдения, платежные терминалы. Взамен АО «Система» получило право самостоятельно устанавливать тарифы на почасовую парковку в границах вокзальных комплексов указанных городов.

Как установлено в ходе проверки, новые цены были введены без надлежащего экономического обоснования. В результате стоимость парковки на вокзале Адлера выросла в два раза, а в Ростове-на-Дону — в три раза, достигнув 300 руб. в час.

При этом, как подчеркнули в УФАС, АО «Система» не располагает собственными площадями для организации парковочного пространства, не имеет профильного персонала и даже кода ОКВЭД, позволяющего оказывать соответствующие услуги. Фактически, отметили в антимонопольной службе, РЖД взяло на себя все расходы по договору, профинансировав частную структуру.

Ростовское УФАС России признало участников антиконкурентного соглашения нарушившими положения закона «О защите конкуренции» и выдало предписание о снижении стоимости услуг краткосрочной парковки вблизи железнодорожных вокзалов.

Наталья Решетняк