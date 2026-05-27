Одна из пострадавших при атаке в Таганроге находится в тяжелом состоянии

Одна из двух женщин, пострадавших в результате ракетной атаки на Таганрог, находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

По словам главы региона, пострадавшей оказывается вся необходимая медицинская помощь. Вторую женщину также доставили в больницу после происшествия.

Ранее утром 27 мая власти сообщили о ракетной атаке на Таганрог. В результате происшествия были повреждены и загорелись несколько автомобилей. Пожарным удалось оперативно локализовать возгорание. Обстоятельства произошедшего уточняются.

Валерий Климов