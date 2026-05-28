Росрыболовство с 1 июня ввело запрет на вылов креветок и мидий в Черном море

Летом 2026 года в Черном море будет действовать запрет на вылов креветок и мидий. Об этом предупредили в Азово-Черноморском территориальном управлении Росрыболовства.

Фото: pxhere.com

«Информируем жителей и гостей Крымского полуострова, что в период с 1 июня по 31 августа 2026 года действует запрет на вылов креветок черноморских и мидий в акватории Черного моря», — говорится в сообщении ведомства.

В управлении уточнили, что ограничения вводятся для сохранения и приумножения популяции водных биологических ресурсов. Нарушение запретов влечет за собой административную, а в отдельных случаях уголовную ответственность.

Наталья Решетняк

