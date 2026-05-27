Кассация рассмотрит жалобу сына главы Арбитражного суда Ставрополья по делу о взыскании 337 млн рублей

Второй кассационный суд общей юрисдикции 28 мая рассмотрит жалобу Даниила Лысенко на решение об обращении в доход государства 100% долей ООО «Русмаркет» и взыскании 337 млн руб. Это следует из материалов в картотеке суда.

Антикоррупционный иск к Даниилу Лысенко, сыну председателя Арбитражного суда Ставропольского края Ларисы Лысенко, и бывшему руководителю ОАО «Межрегиональная сетевая компания Северного Кавказа» Магомеду Каитову Генпрокуратура подала в 2025 году.

По версии надзорного ведомства, через «Русмаркет» в 2019–2024 годах обналичивалась прибыль энергетического холдинга Магомеда Каитова на сумму 337 млн руб., после чего средства выводились за рубеж. Генпрокуратура также утверждала, что компания имела устойчивые финансово-экономические связи с холдингом Каитова и фактически входила в его структуру.

В октябре 2025 года Гагаринский районный суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры, постановив обратить в доход государства доли в «Русмаркете», а также взыскать 337 млн руб. солидарно с Даниила Лысенко и Магомеда Каитова. В феврале 2026 года решение устояло в апелляции.

В ходе разбирательства прокуратура ссылалась на данные о поступлении на счета Даниила Лысенко 63 млн руб. из неустановленных источников, а также на его трудоустройство в структурах, связанных с Магомедом Каитовым. По версии ведомства, часть средств использовалась для оформления муниципальных земельных участков в Ставропольском крае под объекты связи.

Магомед Каитов в настоящее время находится в международном розыске. Ранее он был осужден по делу о хищениях, а Пятигорский городской суд рассматривает уголовное дело о создании преступного сообщества.

В феврале 2026 года Высшая квалификационная коллегия судей вынесла предупреждение Ларисе Лысенко, установив факты вмешательства в налоговые проверки, связанные с «Русмаркетом».

