Структура «Ростеха» сменила руководство владикавказского «Топаза»

Совет директоров АО «Топаз», расположенного во Владикавказе, принял отставку временного генерального директора Александра Дауева, руководившего предприятием с 2017 года. Информация об этом опубликована в Центре раскрытия корпоративной информации.

Как следует из материалов компании, господин Дауев покидает должность с 27 мая по собственному желанию. Временным генеральным директором общества назначен Александр Бутаев, который будет исполнять обязанности до избрания постоянного руководителя в установленном порядке.

Согласно данным списка аффилированных лиц АО «Топаз» за второе полугодие 2025 года, Александр Бутаев входит в совет директоров компании и владеет 9,8% уставного капитала общества.

Завод «Топаз» был создан во Владикавказе в советский период на базе предприятия «Стеклотар» и специализировался на выпуске электровакуумных стекол. Среди заказчиков продукции предприятия были крупные советские производители, включая Московский электроламповый завод. Часть продукции выпускалась для оборонной промышленности.

Позднее предприятие переориентировалось на производство стеклянной тары, а с 2001 года основным источником доходов стала сдача площадей в аренду. По данным компании, имущественный комплекс «Топаза» включает административно-лабораторный корпус, складские помещения, шесть производственных цехов и другие объекты общей площадью свыше 50 тыс. кв. м.

Согласно бухгалтерской отчетности, контрольный пакет акций АО «Топаз» — 50% плюс одна акция — принадлежит Станиславу Седанову. По данным структуры «Ростеха» «РТ-Капитал», пакет был приобретен в 2024 году за 69,5 млн руб. По информации Rusprofile, выручка предприятия по итогам 2025 года составила 2,9 млн руб., убыток — 313 тыс. руб.

Валерий Климов