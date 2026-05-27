В Краснодаре летом трудоустроят более 5 тысяч подростков

В Краснодаре этим летом планируется трудоустроить более 5 тыс. подростков старше 14 лет. Найти работу несовершеннолетним можно в кадровых центрах «Работа России», на сайте краевого минтруда и в собственных школах. Ярмарка вакансий для школьников состоится 1 июня. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По словам замглавы Краснодара Анны Леоновой, трудоустройство организовано в рамках муниципальной программы содействия занятости населения. Работодателями выступают предприятия сфер строительства, торговли, сельского хозяйства, а также учреждения культуры, молодежной политики и спорта. Старшеклассники также могут работать в школьных лагерях.

Зарплата подростка за 21 день при занятости по 2,5 часа в день составит 6,5 тыс. руб. Кроме того, школьники могут помогать учебным заведениям бесплатно — в качестве летней практики. Обычно они занимаются уборкой, починкой мебели, покраской ограждений, побелкой деревьев или работой в библиотеке.

В городе запланировано около 500 мероприятий для детей и подростков: мастер-классы, уличные кинопоказы, концерты. В парках организуют представления с участием артистов краснодарских театров.

Провести время в городе дети смогут в 97 пришкольных лагерях, прошедших проверки Роспотребнадзора. Первые из них откроются 28 мая. В каждом лагере предусмотрено по две смены продолжительностью 21 день. Культурные учреждения также подготовили программы: в библиотеках запланированы конкурсы, викторины и интеллектуальные соревнования.

Каждая школа разрабатывает программу летнего лагеря совместно с учреждениями культуры, спорта и дополнительного образования. С детьми будут работать тренеры и педагоги допобразования. Обязательны патриотические мероприятия. В городе откроются площадки по месту жительства, работающие утром и вечером, где с детьми займутся педагоги творческих направлений и тренеры.

В детских центрах отдыха «Краснодарская смена» и «Ольгинка» на черноморском побережье смогут отдохнуть более 1 тыс. детей и подростков — победителей олимпиад, конкурсов, соревнований и активистов школьного самоуправления.

Около 3 тыс. школьников отправятся в походы продолжительностью от трех до семи дней по историческим и патриотическим маршрутам. Маршруты прошли проверку, с детьми поедут опытные инструкторы.

Укрепить здоровье юные горожане могут в Краснодарской водолечебнице и на Азово-Черноморском побережье. Путевки предоставляются по краевой программе «Дети Кубани»: летом — в детские лагеря, в другие сезоны — в пансионаты и санатории.

Алина Зорина