Роспотребнадзор подтвердил чистоту морской воды на пляжах Анапы

Роспотребнадзор не выявил новых выбросов нефтепродуктов и подтвердил соответствие морской воды санитарным нормам на открытых пляжах Анапы. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Фото: Оксана Зуйко, Коммерсантъ

В Анапе не зафиксировали новых выбросов нефтепродуктов. Таковы результаты ежедневного мониторинга береговой линии. Также не отмечено нефтяных пятен в акватории моря.

Морская вода на пляжах, которые открыли после восстановления, по данным исследования проб, проведенного Роспотребнадзором, соответствует всем необходимым санитарным нормам.

Алина Зорина