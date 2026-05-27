Роспотребнадзор подтвердил чистоту морской воды на пляжах Анапы
Роспотребнадзор не выявил новых выбросов нефтепродуктов и подтвердил соответствие морской воды санитарным нормам на открытых пляжах Анапы. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.
Фото: Оксана Зуйко, Коммерсантъ
В Анапе не зафиксировали новых выбросов нефтепродуктов. Таковы результаты ежедневного мониторинга береговой линии. Также не отмечено нефтяных пятен в акватории моря.
Морская вода на пляжах, которые открыли после восстановления, по данным исследования проб, проведенного Роспотребнадзором, соответствует всем необходимым санитарным нормам.