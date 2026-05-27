Главные новости за 27 мая. Сочи

Холодная весна отсрочила начало сбора чая в Краснодарском крае примерно на две—четыре недели. Первый выборочный сбор зеленого чайного листа из-за низких температур начался только в середине мая.

В Сочи в 2026 году планируют ввести еще около 2 тыс. гостиничных номеров за счет открытия новых средств размещения и восстановления исторических объектов санаторно-курортной сферы. Власти отмечают, что развитие гостиничной инфраструктуры остается одним из приоритетов для курорта.

Обломки БПЛА упали на территории морского терминала в Туапсинском муниципальном округе. Также в результате атаки повреждено остекление в одном многоквартирном и пяти частных домах, пострадавших нет.

Бананы, выращенные в сочинских ИИ-теплицах, успешно прошли лабораторные испытания в Новороссийском филиале ФГБУ «ЦОК АПК». Специалисты не нашли в них пестицидов и токсичных элементов, а по содержанию магния российские плоды превзошли импортные.

Арбитражный суд Ростовской области признал законным решение УФАС о нарушении антимонопольного законодательства ОАО «РЖД» и АО «Система», заключившими соглашение, приведшее к необоснованному росту стоимости краткосрочной парковки у вокзалов в Ростове-на-Дону, Сочи и Адлере.

В «Сириусе» на XII Форуме дорожных инициатив дан старт движению на новом участке обхода Адлера — транспортной развязке, ведущей к санаторию «Кудепста». Объект возведен в рамках развития федеральной трассы А-147 и призван повысить транспортную доступность черноморского побережья.