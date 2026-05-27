На форуме в Сириусе обсудили развитие скоростных маршрутов на юге России

В Сириусе стартовал XII Форум дорожных инициатив «Инновационные технологии и интеллектуальные транспортные системы в дорожном строительстве». Центральным событием первого дня стала пленарная дискуссия «Новые вызовы перед отраслью. Как добиться результата?». Мероприятие открылось приветственным словом вице-премьера Марата Хуснуллина, сообщает ГК «Автодор».

Участники дискуссии обсудили повышение пропускной способности дорог, создание бесшовной логистики и развитие современных транспортных маршрутов. Особое внимание уделили транспортной инфраструктуре южных регионов и Азово-Черноморского направления. Речь шла о повышении доступности черноморского побережья, модернизации ключевых магистралей и формировании новых логистических маршрутов. Отдельный блок посвятили безопасности дорожного движения. Заместитель начальника ГУОБДД МВД России Олег Понарьин рассказал о реализации Стратегии повышения безопасности дорожного движения до 2030 года и перспективах снижения смертности в ДТП.

Председатель правления госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко отметил, что ключевыми направлениями работы остаются развитие транспортной связанности черноморского побережья, реконструкция трассы М-4 «Дон» и строительство обхода Адлера. Параллельно ведется восстановление дорожной сети в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях. С 2022 по 2025 год «Автодор» отремонтировал более 2,8 тыс. км дорог и 67 искусственных сооружений. Программой 2026 года предусмотрено восстановление еще 836,6 км дорог и 15 мостов, сейчас она выполнена на треть.

В рамках пленарной сессии дали старт движению на обходе Адлера к санаторию «Кудепста». Этот участок построен в составе транспортной развязки обхода Адлера и федеральной трассы А-147.

Средства, собранные на форуме в 2026 году, направят на помощь семьям с детьми, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, в том числе жителям Донецкой и Луганской народных республик. Поддержку окажут совместно с благотворительными фондами под эгидой уполномоченного при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

