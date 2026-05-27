Пожизненный срок грозит 20-летнему воронежцу за госизмену и призывы к терроризму

Суд рассмотрит уголовное дело в отношении 20-летнего воронежца, обвиненного в государственной измене (ст. 275 УК РФ), призывах к экстремизму (ч. 2 ст. 280 УК РФ) и терроризму (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ). Следствие считает, что он занимался шпионажем в пользу Украины на территории трех регионов — Воронежской, Курской и Белгородской областей. Об этом сообщила региональная прокуратура 27 мая. Мужчине может грозить вплоть до пожизненного лишения свободы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По данным следствия, обвиняемый является противником специальной военной операции, придерживается радикальных и неонацистских взглядов. Летом 2024 года он установил контакт с представителем украинских спецслужб, после чего в мае и июне в трех регионах «осуществлял шпионаж, собирал и передавал сведения о функционировании и инфраструктуре объектов». Также фигурант размещал в социальной сети комментарии, оправдывающие терроризм и призывающие к экстремизму. Задержали мужчину сотрудники регионального УФСБ.

Уголовное дело рассмотрит 2-й Западный окружной военный суд. В картотеке суда указано, что дело было зарегистрировано вчера, 26 мая. Имя и фамилия обвиняемого скрыты.

На прошлой неделе «Ъ-Черноземье» писал, что военный суд рассмотрел уголовные дела в отношении 32-летнего Вадима Дорожкина и 27-летнего Азиза Попова, которых обвинили в госизмене, шпионаже и финансировании терроризма. Фигурантам назначили 16 и 20 лет лишения свободы.

Денис Данилов