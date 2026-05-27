Главные новости за 27 мая: Воронеж, Белгород, Курск, Липецк, Орел, Тамбов

Арбитражный суд Московского округа принял к рассмотрению кассационную жалобу воронежского бизнесмена Леонида Арапова на отказ во взыскании 1,8 млрд руб. с московского ООО «АЛ5 инвест» и его совладельца Сергея Солодова. Истец посчитал, что из ООО «АЛ5» фактически бесплатно вывели имущество в виде долей связанных компаний, однако суды первой и апелляционной инстанций с этим не согласились. Заседание назначено на 7 июля.

В Центральный райсуд Воронежа поступило ходатайство бывшего депутата облдумы от «Единой России» Сергея Почивалова о замене лишения свободы принудительными работами. В 2024 году его приговорили к пяти годам колонии за мошенничество в крупном и особо крупном размерах, позже срок сократили до трех лет. В прошлом году суд уже отказывал ему в аналогичной просьбе, установив, что осужденный не исправился.

Бывший военный корреспондент ТАСС Валерия Решетникова с 26 мая возглавила министерство общественных коммуникаций Белгородской области в должности первого заместителя. Ранее она работала пресс-секретарем Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству, а в 2024 году возглавила управление информационной политики правительства Вологодской области.

Правительственная комиссия по развитию электроэнергетики рекомендовала запретить майнинг криптовалюты в Курской области до 2032 года по инициативе губернатора Александра Хинштейна. Ограничения предлагается ввести в восьми приграничных районах и городе Льгов. Глава региона пояснил, что население там освобождено от платы за электричество, и компенсировать затраты на майнинг пришлось бы федеральному бюджету. После возвращения жителей и возобновления оплаты запрет могут снять.

При взрыве и пожаре в частном доме в липецком СНТ «Речное» погибли две женщины и годовалый ребенок, сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. Огонь также уничтожил хозяйственную постройку и пять автомобилей. По предварительным данным, причиной трагедии стала утечка и взрыв бытового газа. Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 3 ст. 238 УК РФ).

Арбитражный суд Центрального округа отменил решения двух инстанций по иску администрации Орла к подрядчику реконструкции Красного моста «УПМК-22» на 103,3 млн руб. и отправил дело на новое рассмотрение. Истец утверждал, что неосновательно перечислил ответчику деньги при отсутствии встречного обязательства, однако подрядчик настаивал, что работы выполнены качественно, а замена материалов была согласована. Движение по мосту открыли еще в ноябре 2023 года.

Арбитражный суд Тамбовской области признал банкротом бывшего зампреда правления столичного Бенифит-банка Светлану Суркову, прописанную в Тамбове, по иску АСВ, включив в реестр требований 1,9 млрд руб. Суд установил, что экс-топ-менеджер участвовала в выводе активов банка через выдачу заведомо невозвратных кредитов на общую сумму 1,9 млрд руб. При этом арбитраж отказал АСВ в ограничении права госпожи Сурковой на выезд из РФ.

Ульяна Ларионова