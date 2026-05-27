Подъезды к распределительному центру Ozon в Невинномысске подтопило после ливней

В Невинномысске после сильных дождей оказались подтоплены подъездные пути к распределительному центру Ozon. Видео с затопленной территорией сотрудники предприятия опубликовали в социальных сетях.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

На кадрах видно, что работникам приходилось преодолевать значительное подтопление, чтобы попасть в здание распределительного центра. Публикации с последствиями непогоды активно распространялись в местных пабликах и соцсетях.

В пресс-службе компании сообщили, что склад продолжает работу в штатном режиме. Там подтвердили факт подтопления территории из-за ливней, отметив, что ответственные службы оперативно приступили к откачке воды.

По информации компании, работа распределительного центра не приостанавливалась, а доставка заказов осуществляется без сбоев.

Ранее в Ставропольском крае было продлено штормовое предупреждение из-за сильных дождей, града и порывистого ветра. В ряде территорий региона фиксируются подтопления дорог и рост уровня воды в реках.

Валерий Климов