На Ставрополье продлили режим повышенной готовности из-за ливней

Власти Ставропольского края продлили режим повышенной готовности, введенный 24 мая из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.

По его словам, в настоящее время все крупные водные объекты края находятся на постоянном контроле. Наибольшие риски, как отметил глава региона, сохраняются на реке Калаус, где продолжается подъем уровня воды.

В районе села Воздвиженского в Апанасенковском округе уровень воды достиг неблагоприятных отметок. Владимир Владимиров поручил главам муниципалитетов оперативно вводить режим ЧС при возникновении угрозы населенным пунктам.

Губернатор также поручил краевому Минсельхозу до конца недели оценить возможный ущерб для сельхозпроизводителей и потери урожая из-за затяжных осадков.

По данным Ставропольского гидрометцентра, штормовое предупреждение в регионе продолжает действовать. Сильные дожди, град и порывистый ветер ожидаются 27–29 мая. На реке Калаус до 30 мая прогнозируется дальнейший подъем воды с достижением опасных отметок.

Ранее власти региона сообщали о подтоплениях и затруднении движения транспорта в нескольких округах края. На федеральной трассе «Кавказ» в районе подъезда к Минеральным Водам вода вышла на проезжую часть, движение осуществляется по одной полосе с ограничением скорости. В Апанасенковском округе подтоплен мост возле села Воздвиженского, а в Кочубеевском округе введено реверсивное движение на подъезде к хутору Стародворцовскому из-за повреждения дороги потоком воды.

Валерий Климов