В Ростове несколько человек пострадали из-за падения деревьев во время урагана

В Ростове-на-Дону несколько человек получили травмы в результате падения деревьев и крупных веток на фоне сильного ветра. Об этом сообщил глава города Александр Скрябин.

По его словам, пострадавшим оказана медицинская помощь. Кроме того, в результате непогоды повреждения получили автомобили.

В Ростовской области действует штормовое предупреждение. По данным синоптиков, порывы ветра в регионе достигают 25 м/с.

Последствия непогоды фиксируются и в других городах области. В Таганроге, как сообщила глава города Светлана Камбулова, упавшее дерево заблокировало трамвайные пути, из-за чего временно было приостановлено движение маршрутов №2, 3, 5 и 8. Аварийные службы приступили к устранению последствий.

По прогнозу Ростовского гидрометцентра, неблагоприятные погодные условия сохранятся в регионе до 28 мая.

Валерий Климов