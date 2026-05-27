В Пятигорске через суд ветерану боевых действий вернули право на выплату в 1 млн рублей

Прокуратура Пятигорска добилась предоставления ветерану боевых действий права на получение региональной социальной выплаты в размере 1 млн руб. Об этом сообщили в прокуратуре Ставропольского края.

В ходе проверки надзорное ведомство установило, что мужчина, награжденный медалью Жукова, имеет право на региональную меру социальной поддержки. Однако получить выплату он не мог из-за отсутствия подтверждения факта проживания на территории Ставропольского края на момент начала специальной военной операции.

Для защиты прав ветерана прокуратура обратилась в суд с заявлением об установлении факта его проживания в регионе.

Суд удовлетворил требования надзорного ведомства, после чего мужчина получил право на единовременное социальное пособие в размере 1 млн руб.

Валерий Климов