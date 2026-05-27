Жителя Аксая арестовали по делу о хищении муниципальной земли на 14 млн рублей

В Ростовской области сотрудники полиции и Следственного комитета выявили мошенничество с земельным участком, принадлежащим муниципалитету. Об этом сообщили в ГУ МВД по Ростовской области.

По данным управления экономической безопасности и противодействия коррупции, 51-летний житель Аксая подозревается в незаконном оформлении в собственность земельного участка стоимостью около 14 млн руб.

Как установили оперативники, фигурант ранее обладал правом общей долевой собственности на земельный участок площадью более 3,5 га, входивший в активы акционерного общества. В 2000 году он продал свою долю компании за 4,7 млн руб., после чего организация прекратила деятельность в 2009 году.

По версии следствия, спустя 18 лет мужчина решил повторно оформить права на ту же землю. Для этого он предоставил в суд недостоверные сведения о наличии у него права собственности на участок. Суд удовлетворил иск, после чего в 2024 году фигурант выделил из доли отдельный земельный участок и зарегистрировал право собственности в Росреестре.

В ходе совместной операции сотрудников МВД, следователей СУ СКР по Ростовской области и бойцов Росгвардии подозреваемый был задержан. Во время обысков правоохранители изъяли документы, электронные носители информации, ноутбуки и мобильные телефоны.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Оперативное сопровождение расследования продолжается.

