На Кубани в рамках нацпроектов строят 23 социальных объекта

Одновременно в Краснодарском крае в рамках реализации национальных проектов строят 23 социальных объекта. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По словам губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, сейчас строят 11 поликлиник, три школы, а также девять объектов водоснабжения и водоотведения. Глава региона подчеркнул, что важно, чтобы все они были завершены в установленный срок. Он заявил, что необходимо отслеживать ситуацию по каждому объекту в ручном режиме, работать с подрядчиками, создавать дорожные карты и контролировать сроки реализации.

В рамках реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни» в Краснодарском крае завершили капитальный ремонт семи объектов водоснабжения. Это участки сетей в станице Новосергиевской Крыловского района, поселке Кисляковка Кущевского района и станице Попутной Отрадненского района.

По нацпроекту «Семья» в перинатальные центры Краснодара и Сочи поставили новое медицинское оборудование, а также закупили более 7 тыс. единиц оборудования и учебных материалов для библиотек, домов культуры и детских школ искусств.

Алина Зорина