Чистая прибыль воронежского «Офисмага» сократилась на 26%, до 1,2 млрд рублей

Воронежское ООО «Офисмаг» по итогам 2025 года получило чистую прибыль в размере 1,22 млрд руб., что на 25,8% меньше, чем в 2024-м (1,64 млрд руб.). Выручка предприятия при этом выросла на 6,3% — с 39,95 млрд до 42,49 млрд руб. Это следует из финансовой отчетности компании, с которой ознакомился «Ъ-Черноземье».

Валовая прибыль компании увеличилась на 13% — с 9,01 млрд до 10,18 млрд руб., а себестоимость продаж выросла на 4,4% — с 30,94 млрд до 32,3 млрд руб. При этом коммерческие расходы ООО выросли с 7,34 млрд до 9,19 млрд руб. (на 25,3%).

Прочие доходы выросли на 22% (с 1,01 млрд до 1,24 млрд руб.), а расходы — на 22% (с 563,4 млн до 687,2 млн руб.).

Дебиторская задолженность сократилась на 24,1% — с 6,15 млрд до 4,67 млрд руб. Кредиторская задолженность выросла на 18,7% — с 8,06 млрд до 9,57 млрд руб. При этом отложенные налоговые обязательства выросли сразу в четыре раза (с 15,5 млн до 64,3 млн руб.).

Согласно отчету о движении денежных средств, чистый денежный поток от текущих операций вырос в 10,9 раза — с 468,6 млн до 5,11 млрд руб. Отток средств от инвестиционной деятельности увеличился в 8,5 раза (с 244 млн до 2,07 млрд руб.), а отток от финансовой деятельности — на 31,8% (с 191,2 млн до 251,9 млн руб.).

По данным Rusprofile, ООО «Офисмаг» зарегистрировано в Воронеже в 2004 году. Основной вид деятельности — оптовая торговля прочими бытовыми товарами. Уставный капитал — 1,26 млн руб. Единственный владелец и директор — Игорь Трифонов. По собственным данным, компания является лидером по комплексному обеспечению организаций товарами для офиса на территории Российской Федерации.

Вчера «Ъ-Черноземье» писал, что по итогам 2025 года владеющее крупнейшим в Воронеже одноименным торговым центром АО «Галерея Чижова» уменьшило чистый убыток на 68,4% (294,9 млн руб.), увеличив выручку с 2,71 до 3,02 млрд руб. (+11,2%).

