Индекс сельхозпроизводства в Ярославской области составил 77,1%

В Ярославской области индекс производства продукции сельского хозяйства в январе – марте 2026 года составил 77,1% к аналогичному периоду предыдущего года. Соответствующая информация отражена в отчете, подготовленном региональным министерством экономического развития.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В первом квартале в хозяйствах всех категорий выросло производство молока на 2%. Ранее в министерстве сельского хозяйства РФ сообщали, что в первом квартале в регионе было произведено 101,7 тыс. тонн молока.

Производство мяса (скота и птицы на убой в живом весе) снизилось на 5,9%, а яиц — на 60,2%. «Ъ-Ярославль» сообщал, что производство яиц в регионе сократилось вдвое в январе 2026 года. Одной из причин снижения могла стать приостановка отгрузки продукции крупнейшей птицефабрики региона «Волжанин», о возобновлении работы которой губернатор Михаил Евраев сообщил в марте 2026 года.

Алла Чижова