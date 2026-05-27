Активы ставропольцев на брокерских счетах выросли до 67 млрд рублей
На начало 2026 года объем активов жителей Ставропольского края на брокерском обслуживании составил 67,4 млрд руб., увеличившись за год на 18,2%. Об этом «Ъ-Кавказ» сообщили в ставропольском отделении Южного ГУ Банка России.
Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ
По данным регулятора, объем клиентских активов на индивидуальных инвестиционных счетах (ИИС) на 1 января 2026 года превысил 6,7 млрд руб. Годом ранее этот показатель составлял около 5,3 млрд руб. Количество жителей региона, пользующихся брокерскими услугами, превысило 920 тыс. человек, что на 18,3% больше, чем годом ранее. Число владельцев ИИС увеличилось почти на 5% и достигло 96,3 тыс.
Рост инвестиционной активности населения соответствует общероссийской тенденции. По данным Банка России, по итогам первого квартала 2026 года общее число индивидуальных инвестиционных счетов в стране достигло 6,5 млн. За январь—март инвесторы открыли около 208 тыс. новых ИИС. Аналитики связывают рост с развитием ИИС третьего типа и сохранением налоговых льгот для долгосрочных инвестиций.
Участники рынка также отмечают, что интерес частных инвесторов поддерживается развитием цифровых сервисов и расширением доступа к инвестиционным инструментам. При этом на фоне высоких процентных ставок население продолжает отдавать предпочтение консервативным стратегиям. Основной приток средств приходится на облигации и фонды денежного рынка, тогда как интерес к акциям остается более сдержанным.
По оценкам экспертов, в ближайшие кварталы темпы роста розничных инвестиций могут сохраниться, однако динамика будет во многом зависеть от дальнейшей траектории ключевой ставки и уровня доходности банковских депозитов.