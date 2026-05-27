Спрос на отдых на Ставрополье упал на 15,2%, но регион сохранил место в топ-10

Президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский сообщил в ходе пресс-конференции, что к концу мая 2026 года число бронирований средств размещения в Ставропольском крае сократилось на 15,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, однако регион сумел удержаться в десятке субъектов РФ по данному показателю.

Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ

Согласно приведенной статистике, лишь два субъекта из топа-10 продемонстрировали положительную динамику по итогам мая 2025-го. Речь идет о территориях, расположенных на побережье Черного моря: в Краснодарском крае прирост составил 4%, в Республике Крым — 7,5%. Остальные участники рейтинга зафиксировали снижение спроса. В Москве показатель упал на 8,4%, в Санкт-Петербурге — на 5,6%. Потери других регионов выглядят так: Подмосковье потеряло 4,2%, Татарстан — 9,3%, Калининградская область — 15%, Приморье — 3,3%, Ярославская область — 9,1%.

Особого внимания, по словам Уманского, заслуживает выбывание из первой десятки Дагестана. В предыдущие годы республика входила в число наиболее привлекательных направлений для внутреннего туризма. По оценкам эксперта, в 2025 году на долю Дагестана приходилось порядка 2% всех бронирований по России. В текущем году эта цифра сократилась до 0,8%.

«Причина тому всем нам известна, — подчеркнул президент РСТ. — К сожалению, в Дагестане в этом году происходят природные катаклизмы, которые сильно влияют на спрос туристов в этом направлении».

Весной 2026 года в результате обильных осадков на Северном Кавказе возникла паводковая ситуация. В частности, в Дагестане из-за разгула стихии пострадали свыше 10 тыс. жилых строений; в 1,6 тыс. из них необходим капитальный ремонт. Эти обстоятельства, вероятно, и повлияли на резкое падение интереса путешественников к республике.

Станислав Маслаков